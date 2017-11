Von Adam Clark

BARCELONA (Dow Jones)--Der niederländische Technologiekonzern Philips hat Anteile an dem Beleuchtungsunternehmen Philips Lighting am Markt platziert. Mit dem Verkauf von 12 Prozent der Anteile nahm Philips 547 Millionen Euro ein, wie der Konzern mitteilte. Die Veräußerung war am Vortag angekündigt worden.

Philips platzierte in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren 17,1 Millionen Aktien zum Preis von 32 Euro das Stück und damit unterhalb des Schlusskurses vom Dienstag bei 32,98 Euro. Die Beteiligung sank auf 29 von 41 Prozent. Philips will über mehrere Jahre komplett aus Lighting aussteigen.

Philips Lighting teilte separat mit, im Rahmen der Transaktion 2,8 Millionen eigene Aktien für 90 Millionen Euro zurückgekauft zu haben. Die Aktien sollen eingezogen werden.

