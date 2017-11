Der beste Wirtschaftstext des Jahres handelte von einem Kartell in der Autoindustrie, so die Jury des Georg von Holtzbrinck-Preises. Doch nicht nur "Spiegel"-Autoren können sich über die renommierte Auszeichnung freuen.

Die Gewinner des Georg von Holtzbrinck-Preises für Wirtschaftspublizistik 2017 stehen fest: Im Beisein von rund 120 geladenen Gästen wurde der renommierte Preis gestern Abend in Frankfurt in den Kategorien Text, Audiovisuell und Interaktive Multimedia-Speziale verliehen. Mit dem Preis zeichnen Verleger Dieter von Holtzbrinck und eine hochkarätige Jury jedes Jahr herausragende journalistische Leistungen im Bereich der Wirtschaftsberichterstattung aus. Zudem wurde der Ferdinand Simoneit-Nachwuchspreis für junge Journalisten vergeben.

Die Gewinner der Kategorie Text sind in diesem Jahr die Spiegel-Autoren Dietmar Hawranek und Frank Dohmen. Ihr Artikel "Das Auto-Syndikat" hat in der Autobranche zu einem Erdbeben geführt: Die präzisen Recherchen der beiden Autoren zeigen, dass keineswegs nur harter Wettbewerb zwischen Daimler, BMW, Audi, Porsche und VW herrscht - stattdessen existieren Dutzende von Arbeitskreisen, in denen untereinander kooperiert wird. Ob diese Kooperationen schon den Sachverhalt eines Kartells erfüllen, das untersuchen zurzeit die Wettbewerbshüter der Europäischen Union.

In der Kategorie Audiovisuell erklären NDR-Redakteur Lutz Ackermann und seine Co-Autoren Oliver Schröm, Christian Salewski, Benedikt Becker, Felix ...

