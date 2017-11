Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist seit vielen Jahren ein wichtiger Anbieter und Partner für die globale Druckindustrie. Vor wenigen Wochen brachte das Unternehmen die Zahlen nach den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2017/2018. So konnte Heideldruck die Profitabilität nach eigenen Angaben deutlich verbessern, so dass erstmals seit dem Geschäftsjahr 2007/08 wieder ein Nachsteuergewinn von 300.000 Euro zum Halbjahr erzielt wurde. "Der Umbau unseres Konzerns zu einem modernen digitalen Technologiekonzern schreitet konsequent voran", wurde Vorstandschef Rainer Hundsdörfer per Pressemitteilung zitiert.

"Heidelberg wird neue Maßstäbe in Sachen Zukunftstechnologien, Digitalisierung und Effizienz setzen. Der hierfür notwendige kulturelle Wandel hat gerade erst begonnen", so Hundsdörfer weiter. Die Analysten der Baader Bank haben die Einstufung für die Aktie der Heidelberger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...