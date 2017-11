Satellit mit Doppelmission wird SES in die Lage versetzen, die Bereitstellung von HD- und UHD-Sendern mithilfe von C-Band-Kapazitäten für die USA zu beschleunigen, während seine Ku-Band-Nutzlast Firmen-, Medien- und Broadcast-Kunden von EchoStar versorgt

Der Satellit EchoStar 105 SES-11 wurde erfolgreich auf der Orbitalposition 105 Grad West platziert und ist jetzt vollständig betriebsbereit und in der Lage, die Fernseh- und Unternehmensmärkte in den USA zu bedienen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171128006629/de/

Echostar 105/SES-11 Now Operational at 105 Degrees West (Photo: Business Wire)

Der Satellit mit Doppelmission, der 24 C-Band-Transponder von 36 MHz als Nutzlast für SES unter dem Namen SES-11 trägt und darüber hinaus 24 Ku-Band-Transponder von 36 MHz für EchoStar bereitstellt, die als EchoStar 105 vermarktet werden, wurde am 11. Oktober 2017 um 18.53 Uhr (EDT) erfolgreich ins All gebracht. Seitdem haben umfassende In-Orbit-Tests das einwandfreie Funktionieren des Raumfahrzeugs bestätigt.

Dies ist das zweite Mal, dass SES einen Start mit einer flugerprobten Falcon-9-Rakete einleitet und die vierte Trägerraketen-Kooperation mit SpaceX. Der von Airbus gebaute leistungsstarke Kommunikationssatellit wird als Ersatz für die C-Band-Kapazität des AMC-18 und die Ku-Band-Kapazität des AMC-15 auf der Orbitalposition 105 Grad West verwendet.

SES-11 ist darauf ausgelegt, die Entwicklung der US-amerikanischen TV-Premiumposition und die Bereitstellung der in Hochauflösung (HD) und in Ultrahochauflösung (UHD) ausgestrahlten Sender zu beschleunigen. Der Satellit bietet eine umfassende Abdeckung von Nordamerika, einschließlich Hawaii, Mexiko und der Karibikregion. Die C-Band-Kapazität des Satelliten ist für die Bereitstellung von Digitalfernsehen optimiert und ergänzt die Satelliten SES-1 und SES-3 in der Mitte des nordamerikanischen Orbitalbogens von SES, der mehr als 100 Millionen TV-Haushalte erreicht und in den USA eine Marktdurchdringung von 100 erzielt.

SES-11 wird für den Ausbau der nordamerikanischer Ultra-HD-Plattform von SES genutzt, die das weltweit größte Ultra-HD-Bouquet von zehn Ultra-HD-Sendern umfasst und einen Zuschaueranteil von mehr als 10 Millionen Teilnehmern erreicht.

SES-11 wird darüber hinaus Firmen- und Regierungskunden in die Lage versetzen, neue Möglichkeiten zu erschließen und ihre Reichweite in der Region auszuweiten.

Martin Halliwell, Chief Technology Officer von SES, erklärte: "Dank der tatkräftigen Arbeit der Teams von Airbus, SpaceX und SES ist der SES-11 nun bereit, den führenden Kabelbetreibern der USA einen Premium-C-Band-Service zur Verfügung zu stellen und mehr als 100 Millionen TV-Haushalten in den USA hochwertige Fernsehinhalte zu bieten."

Über SES

SES ist der weltweit führende Satelliten-Betreiber und der erste, der ein differenziertes und skalierbares GEO-MEO-Angebot bereithält, mit einer Flotte von über 50 geostationären Satelliten (GEO) und 12 weiteren mittleren Erdumlaufbahn Satelliten (MEO). SES setzt den Fokus auf durchgängige Mehrwertlösungen auf zwei zentralen Märkten; SES Video und SES Networks. Er bietet Satellitenkommunikationsdienste für Rundfunkanstalten, Content- und Internet-Anbieter, Mobilfunk- und Festnetzbetreiber, Unternehmen und staatliche Organisationen. Das Portfolio von SES umfasst ASTRA, und O3b, sowie MX1, einer der führenden Mediendienstleister, der eine umfassende Palette an innovativen digitalen Video- und Mediendiensten zur Verfügung stellt. SES ist an der Euronext Paris und der Luxemburger Börse notiert (Ticker: SESG). Weitere Informationen finden Sie unter: www.ses.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171128006629/de/

Contacts:

SES

Markus Payer

Corporate Communications PR

Tel + 352 710 725 500

markus.payer@ses.com