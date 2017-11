Deutlich stärker präsentierten sich gestern die europäischen Börsen, dank der Unterstützung durch einen nachgebenden Euro konnten die wichtigsten Indices mit klaren Zugewinnen den Tag beenden. Im Blickpunkt standen untere anderem die Aktien von Windkraftkonzernen. Siemens Gamesa meldete einen Großauftrag von Vattenfall und konnte einen Kurssprung von 9,9% verzeichnen. Zudem gab es eine positive Studie von Merrill Lynch für den Sektor, davon profitierte auch Vestas und konnte beeindruckende 8,7% zulegen. Royal Dutch bekräftigte die Pläne eines Aktienrückkaufes und will auch die Dividende in voller Höhe auszahlen, das wurde von den Investoren mit einem Kurszuwachs von 4,0% in London belohnt. Dadurch bekam der gesamte Sektor...

