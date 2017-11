DAX - Widerstand voraus (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Aufwärts Rückblick: Der DAX befindet sich nach dem Einbruch Anfang November aktuell in einem Seitwärtsmarkt. Auf der Unterseite wird dieser durch die Unterstützung bei 12.843 Punkten begrenzt. In den letzten Tagen konnte sich der Index zwar von der Unterseite lösen, jedoch nicht über den Widerstand bei 13.229 Punkten ausbrechen. Im gestrigen Handel startete an der 12.970 Punkte-Unterstützung ein weiterer Anstieg, der über die Hürde bei 13.095 Punkten führte. Doch jetzt stellen sich dieser Erholung etliche Widerstände in den Weg. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.24 Uhr): Kurzfristig könnte der DAX noch an die Barriere bei 13.161 Punkten...

Den vollständigen Artikel lesen ...