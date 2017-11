FRANKFURT (Dow Jones)--Gut behauptet gehen die DAX-Futures in den Mittwoch. Der Dezember-Kontrakt steigt im frühen Geschäft um 22 auf 13.143,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.150 und das -tief bei 13.124,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher gut 1.400 Kontrakte. Aus technischer Sicht liegt der Terminkontrakt in einer Handelsspanne zwischen 12.843 und 13.210 Punkten. Ein Ausbruch ist erst einmal nicht in Sicht. Indikatoren wie der RSI liegen im neutralen Bereich. Auch das Umsatzverhalten lässt nicht auf die Richtung des nächsten Ausbruchs schließen.

November 29, 2017

