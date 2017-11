Die Zahl der Ladesäulen in Deutschland nimmt stetig zu und auch das Interesse an elektrisch angetriebenen Fahrzeugen hat sich zuletzt deutlich verstärkt. Dennoch sind viele Versorgungsunternehmen von der Umsetzung neuer Geschäftsmodelle im Bereich der eMobility weit entfernt. Mit dem Paket ENER:GY e-mobility advanced bietet die Wilken Software Group jetzt die Möglichkeit, entsprechende Angebote schnell und einfach aufzusetzen und so die eMobility sowohl als Kundenbindungs- wie auch Kundengewinnungsinstrument zu nutzen. Grundlage dafür ist die durchgängige Abbildung des Gesamtprozesses von der Anmeldung an der Ladestation bis hin zur Abrechnung. Über die Anbindung des Wilken Self-Service-Portals können dem Kunden zudem seine Ladevorgänge und -kosten angezeigt werden - parallel zu allen anderen Verbrauchs- und Abrechnungsinformationen in den Sparten Strom, Gas oder Wasser. Aber auch der direkte Abschluss eines eMobility-Vertrags ist online möglich. Mithilfe von ENER:GY e-mobility können für die Preisermittlung auch minutengenaue Zeitintervalle hinterlegt und jeweils aktuell im Display der Ladesäule angezeigt werden. So sind auch variable Tarife problemlos abbildbar, wie etwa eine "Happy Hour" in Zeiten, in denen die Ladeinfrastruktur wenig ausgelastet ist. Zudem ist die Integration virtueller Kraftwerke möglich, über die der Strom zu Zeiten, in denen Wind und Sonne viel liefern, deutlich günstiger abgegeben werden kann, als etwa während einer "Dunkelflaute". Neben der Abrechnung und der Preisermittlung sind in den Prozess auch das CRM, das Karten- und Vertragsmanagement sowie die Finanzbuchhaltung und der Zahlungsverkehr einbezogen. Damit bleibt das Prinzip "One face to the customer" gewahrt und die eMobility wird zum integralen Be-standteil des Leistungsangebots eines Versorgungsunternehmens. Die einzelnen Produkte können auf Basis schlüsselfertiger Produktbausteine einfach und schnell gestaltet werden, die Abrechnung erfolgt transaktionsbezogen auf Basis aller im Abrechnungszeitraum angefallenen Beladungsvor-gänge. Über die Anbindung des Kampagnenmanagements können die Daten zudem auch für Kundenbindungsmaßnahmen oder die Neukundengewinnung genutzt werden. Mit ENER:GY e-mobilty advanced lassen sich auch weitergehende regionale Modelle umsetzen, etwa die Ausgabe von Tankkarten über Tourismusbüros oder die Kooperation mit Car-Sharing- oder anderen Mobilitätsanbietern. Die Kommunikation mit den Ladesäulen erfolgt verschlüsselt über die gängigen Standardprotokolle mit Webservices. Damit können alle unterschiedlichen Ladesäulen und deren Backend-Systeme verwendet werden. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Eberhard Macziol Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Softwarelösungen für die sichere und effiziente Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wie kaum ein anderes Unternehmen verbindet Wilken mit 520 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz und in Spanien Standardsoftware-Produkte und Individualprogrammierungen zu einem einzigartigen Lösungs- und Kompetenzportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken zahlreiche Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen, Informationsmanagement und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2017 02:39 ET (07:39 GMT)