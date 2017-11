Bad Marienberg - Die am 24. August 2017 aufgelegte Obligationenanleihe über CHF 8,3 Mio. mit einer Laufzeit von fünf Jahren (1. Dezember 2017 - 30. November 2022) und einem Zins von 2% stieß bei angestammten sowie neuen Anlegern auf äußerst großes Interesse, so die Edisun Power Europe AG (ISIN CH0024736404/ WKN A0KFH3) in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

