Die spanische Banco Santander (ISIN: ES0113900J37) muss eine Firmenwertabschreibung im Volumen von 600 Millionen Euro vornehmen, die das Ergebnis im vierten Quartal belasten wird, wie der Konzern am Mittwoch berichtete. Die Abschreibung ist hauptsächlich auf die Beteiligung an der Santander Consumer USA Holdings Inc. zurückzuführen. Die Abschreibung hat keinen Einfluss auf die harte Kernkapitalquote, allerdings wird der Verkauf der Allfunds ...

