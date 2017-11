FRANKFURT (Dow Jones)--Fast unverändert sind die deutschen Renten-Futures am Mittwoch in den Handel gestartet. Der Dezemberkontrakt des Bund-Futures notiert im frühen Geschäft 5 Ticks im Plus bei 163,07 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,10 Prozent und das -tief bei 163,03 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 10.000 Kontrakte.

Bei der Helaba heißt es, die Konsolidierung unterhalb des Kontrakthochs von 163,63 Prozent werde sich wohl fortsetzen. Ein erster Widerstand liege bei 163,40 Prozent. Unterstützungen befänden sich am kurzfristigen Aufwärtstrend bei 162,84 Prozent sowie knapp über 162,20 Prozent.

Impulse könnten von den Daten zur Verbraucherpreisentwicklung kommen. Am Abend steht dann das Beige Book im Blick, die Konjunktureinschätzung der US-Notenbank Fed. "Dem Bericht aus den einzelnen Fed-Distrikten dürfte man entnehmen können, dass die Lage am Arbeitsmarkt in den meisten Fed-Distrikten angespannter wird, die Verbraucher kräftig einkaufen und vermutlich auch die Investitionstätigkeit der Unternehmen anspringt", heißt es bei der Essener Nationalbank. Schon am Nachmittag könnte sich US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen vor dem US-Senat zur geplanten Steuerreform äußern. Der BOBL-Futures steht unverändert bei 131,71 Prozent.

November 29, 2017

