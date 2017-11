Liebe Leser,

Borussia Dortmund hat zuletzt deutlich schwächere Kurse gezeigt. Auch am Dienstag ging es kräftig bergab. Konkret: Die Aktie verlor gleich 2 % und zeigte damit, dass es durchaus massiv nach unten gehen kann. Andere Analysten sehen in dem Titel jedoch eine klare Kaufchance und ein enormes Aufwärtspotenzial. Im Einzelnen: Borussia Dortmund notiert nicht mehr in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Vielmehr ist die Aktie auf dem Weg, in einen stärkeren Abwärtstrend überzugehen. ... (Frank Holbaum)

