Liebe Leser,

die beiden Rohstoffgiganten OMV und Gazprom hatten im zurückliegenden Jahr ein lukratives Tauschgeschäft vereinbart. Der Deal: Die österreichische Mineralölverwaltung OMV erhält eine Beteiligung an Teilen des sibirischen Ölfeldes Urengoy - in Höhe von knapp 25 Prozent. Demgegenüber darf sich Gazprom über einen 38,6-prozentigen Anteil an der norwegischen OMV-Tochter Norge freuen.

OMV will Verschleppung entgegenwirken

Zuletzt wurde es allerdings etwas ruhiger um ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...