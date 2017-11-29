DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PIONEER-IT.EQ.NAM.A EO C XPAM LU0119335304 BAW/UFN
PIONEER-IT.EQ.NAM.C EO C XPAN LU0119421302 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PIONEER-IT.EQ.NAM.A EO C XPAM LU0119335304 BAW/UFN
PIONEER-IT.EQ.NAM.C EO C XPAN LU0119421302 BAW/UFN