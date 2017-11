Die additive Fertigung ist längst darüber hinaus, allein Prototypen herzustellen. Aktuell stehen Funktionsbauteile im Mittelpunkt der Hersteller von Geräten und Werkstoffen für die wachsende Zahl an Verfahren und Verfahrensvarianten. Dabei geht es allerdings nicht allein um Einzelstücke, sonder vermehrt auch um Serienteile - unter Umständen mit individuellen Elementen. Ein solches Beispiel ist der additiv individualisierte Stift von Staedtler. Auch die Luft- und Raumfahrt-Industrie stellt Kleinserienteile vermehrt mithilfe von additiver Fertigung (zumeist Lasersintern oder -schmelzen) her. Viele Beispiele liefert etwa Airbus, das insbesondere Leichtmetallteile additiv herstellt, etwa für den Airbus A350 XWB.

Allerdings sind sich die Experten, abgesehen von 3D-Druckdienstleistern und Unternehmensberatungen, einig, dass die additive Fertigung auf absehbare Zeit den etablierten Verfahren, wie Spritzguss, keine Konkurrenz machen wird. Der Arbeitskreis Additive Manufacturing des VDMA, Frankfurt, beispielsweise liefert diesbezüglich viel Input.

Additive Fertigung macht dem Spritzgießen keine Konkurrenz

Das muss sie aber auch nicht. Trotzdem gibt es durchaus Anwendungsmöglichkeiten der additiven Fertigung in der Großserie. Robotergreifer sind so ein Beispiel. Im Endeffekt geht es also darum, die additive Fertigung sinnvoll mit den etablierten Verfahren zu verknüpfen, um eine konkrete Anwendung zu optimieren. In welcher Dimension diese verbessert wird, unterscheidet sich dabei von Fall zu Fall. Es muss also nicht zwangsläufig um eine Individualisierung der Bauteile gehen. Vielmehr zeigt das Beispiel des Robotergreifers, dass etwa das Bauteilhandling verbessert werden kann, zum Beispiel hinsichtlich Prozesssicherheit. Aber auch Kosten lassen sich damit sparen, indem Entwicklungszeit oder gar Komponenten eingespart werden. Oder die Zykluszeit sinkt, weil die zu bewegenden Massen durch additiv gefertigte Komponenten geringer werden. Oder all das zugleich. Kurz: Man muss sich jedes Einzelprojekt im Detail ansehen und es mehrdimensional analysieren. Dann kann es gegebenenfalls(!) von der additiven Fertigung profitieren.

Marktübersicht 3D-Druck und additive Fertigung

Der Begriff 3D-Drucker umfasst hier alle Geräte und Maschinen, mit denen Teile aufbauend erstellt werden können. Diese Teile können Modelle, Prototypen, Kleinserienteile, Serienteile in unbegrenzter Zahl, Prototypen-Werkzeuge, Werkzeug-Einsätze und andere Produkte sein. Verarbeitbare Materialien sind neben Kunststoffen auch Metalle, Keramik, Holz und andere Werkstoffe. Damit folgt die Definition der Drupa 2016.

Diese Möglichkeiten zu erforschen und zu erweitern, daran arbeitet unter anderem das Kunststoff-Zentrum, Würzburg (bekannt als SKZ, was ursprünglich für das Süddeutsche Kunststoffzentrum stand; die Abkürzung ist geblieben, der Wirkradius hat sich allerdings über Süddeutschland hinaus erweitert). Seit 2011 beschäftigt sich das SKZ mit additiver Fertigung. Dass für industrielle Anwendungen noch viel Pionierarbeit zu leisten war, merkten Georg Schwalme, Bereichsleiter Spritzgießen/Additive Fertigung beim SKZ, und seine Mitarbeiter schnell. So wuchs der Maschinenpark für die additive Fertigung zwar schnell, kein Gerät blieb ...

