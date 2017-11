Der Börsengang der Siemens-Tochter Healthineers rückt näher. Im ersten Halbjahr 2018 will der Industriekonzern das Medizintechnikgeschäft per IPO in die Eigenständigkeit entlassen. Am heutigen Mittwoch wird in einer Aufsichtsratssitzung entschieden, wo Healthineers gelistet wird. Frankfurt kristallisiert sich dabei als Favorit heraus.

