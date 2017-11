Geely drängt in neue Märkte: Der chinesische Autobauer wird seine Crossover-Fahrzeuge auf den russischen Markt bringen. Dafür hat Geely ein Joint Venture in Weißrussland gegründet. Im Geely-Werk in Zhodino, rund 70 Kilometer von Minsk entfernt, werden ab 2018 knapp 25.000 Autos gebaut werden. Im folgenden Jahr sollen es bereits 35.000 Autos sein. Einem Reuters-Bericht zufolge hat die Fertigungsstätte von Geely eine Gesamtkapazität von 60.000 Autos.

