Sachsen meldet stärkeren Preisauftrieb

Die Verbraucher in Sachsen müssen vor der Adventszeit höhere Preise vor allem für Heizöl, Kraftstoffe und Lebensmittel bezahlen. Im November stiegen die Konsumentenpreise insgesamt um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Landesamt berichtete. Im Oktober hatten die Preise unter dem Strich stagniert. Im Jahresvergleich zogen insbesondere die Preise für Butter und Milch deutlich an. Die gesamten Verbraucherpreise lagen um 2,0 Prozent höher als im Vorjahr.

Bundesbank warnt vor Unterschätzung von Finanzrisiken

Die Deutsche Bundesbank sieht die Gefahr, dass Finanzmarktteilnehmer angesichts anhaltend niedriger Zinsen, niedriger Volatilität und einer guten Konjunktur ihre Geschäftsrisiken unterschätzen. Marktteilnehmer könnten in diesem günstigen Umfeld besonders anfällig für unerwartete Entwicklungen sein, warnt die Bundesbank in ihrem aktuellen Finanzstabilitätsbericht. Die vom Wohnimmobilienmarkt ausgehenden Stabilitätsrisiken hält sie allerdings für begrenzt.

Seehofer stellt sich im Glyphosat-Streit hinter CSU-Minister Schmidt

Im Glyphosat-Streit hat sich CSU-Chef Horst Seehofer hinter seinen Parteikollegen und Agrarminister Christian Schmidt und gegen die öffentliche Kritik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gestellt. Er könne "nicht verstehen, dass ein Minister so abgekanzelt wird", sagte Seehofer der Süddeutschen Zeitung laut einer Vorabmeldung. Er fügte hinzu, dass die CSU Schmidt "ihre Rückendeckung" ausspreche.

Zeitung: Brüssel und London einigen sich auf Brexit-Rechnung

Großbritannien und die EU haben einem britischen Zeitungsbericht zufolge in einem der großen Streitthemen der Brexit-Verhandlungen eine Einigung erzielt. Wie der Telegraph berichtete, einigten sich Unterhändler beider Seiten Ende der vergangenen Woche im Grundsatz auf den Betrag, den Großbritannien nach seinem Austritt aus der EU noch zahlen muss. Dieser liege je nach Berechnung zwischen 45 und 55 Milliarden Euro.

USA: Nordkorea feuerte Interkontinentalrakete ab

Nordkorea hat nach Erkenntnissen des US-Militärs eine Interkontinentalrakete gezündet. Die Rakete sei nur etwa 1.000 Kilometer weit geflogen und dann vor der Ostküste Nordkoreas ins Meer gestürzt, erklärte das US-Verteidigungsministerium in Washington. Das Geschoss habe keine Gefahr für Nordamerika oder verbündete Nationen dargestellt.

Nordkorea sieht sich nach Raketentest gewappnet für Angriff auf die USA

Nordkorea sieht sich nach seinem neuerlichen Raketentest zu Angriffen auf sämtliche Ziele in den USA in der Lage. Die "gesamten Kontinental-USA" lägen nun in Reichweite nordkoreanischer Raketen, hieß es in einer im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung. Nordkorea habe damit sein "historisches Ziel" erreicht, eine Atommacht zu werden. Im Ausland löste der Raketentest scharfe Kritik und die Sorge vor einer weiteren Eskalation aus.

Japan, USA und Südkorea beantragen Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats

Nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest haben Japan, die USA und Südkorea eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. Das teilte der derzeitige italienische Vorsitzende des Gremiums am Sitz der Vereinten Nationen in New York mit. Das Treffen solle voraussichtlich noch am Mittwoch stattfinden.

US-Justiz landet Coup in Prozess um türkischen Geschäftsmann

Die US-Justiz hat einen Erfolg in einem Prozess erzielt, der die schwierigen Beziehungen der USA zur Türkei weiter belasten könnte. Der türkisch-iranische Geschäftsmann Reza Zarrab, der in New York wegen des Bruchs von Sanktionen gegen den Iran angeklagt ist, stellte sich nach Justizangaben zum Prozessauftakt als Zeuge der Anklage zur Verfügung. Zarrab werde in dem Verfahren als "Insider" aussagen, kündigte Staatsanwalt David Denton an.

US-Vizepräsident: Trump prüft "aktiv" Verlegung von US-Botschaft nach Jerusalem

Der Termin für eine Verlegung der US-Botschaft in Israel rückt nach den Worten von US-Vizepräsident Mike Pence näher. US-Präsident Donald Trump prüfe derzeit "aktiv, wann und wie die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt werden kann", sagte Pence in New York bei einer Veranstaltung zum 70. Jahrestag der Verabschiedung des UN-Teilungsplans für Palästina, der den Weg zum Staat Israel freimachte.

Trump setzt sich vor Gericht in Streit um Spitzen-Job im Verbraucherschutz durch

Im Streit um die Neubesetzung des Spitzenpostens der US-Verbraucherschutzbehörde CFPB hat Präsident Donald Trump vor Gericht einen Sieg errungen. Ein Bundesgericht in Washington erklärte es für rechtens, dass Trump seinen Haushaltsdirektor Mick Mulvaney zum kommissarischen Leiter der Behörde ernennt, die Verbraucher bei Finanzgeschäften vor missbräuchlichen Praktiken schützen soll. Hinter dem Personalstreit steht ein Konflikt um die künftige Ausrichtung der Behörde.

USA prüfen Import von billigem Aluminium aus China

US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck im Handel mit China und will den Import von billigem chinesischem Aluminium bekämpfen. Dazu will US-Handelsminister Wilbur Ross eine Untersuchung einleiten, ob die chinesischen Mitbewerber bestimmte Produkte illegal unter dem Selbstkostenpreis verkaufen. Es ist das erste Mal seit 25 Jahren, dass die US-Regierung einen solchen Schritt in die Wege leitet, ohne das es eine Initiative von Seiten der Wirtschaft gab.

Mexikos Notenbank bekommt neuen Chef aus den eigenen Reihen

Die Notenbank von Mexiko hat ihren neuen Chef in den eigenen Reihen gefunden: Der mexikanische Präsident Enrique Pena Nieto berief Alejandro Diaz de Leon zum nächsten Gouverneur der Banco de Mexico (Banxico). Der in den USA ausgebildete Technokrat und stellvertretende Gouverneur tritt die Nachfolge von Agustin Carstens an, der in dieser Woche den Chefposten bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in der Schweiz übernimmt.

Verfassungsgericht in Bolivien erlaubt Morales erneute Kandidatur als Präsident

Das Verfassungsgericht in Bolivien hat Staatschef Evo Morales eine erneute Kandidatur als Präsident erlaubt. Damit setzten sich die Richter über das Ergebnis eines Referendums hinweg, bei dem die Wähler Morales' Wunsch nach einer weiteren Amtszeit mehrheitlich abgelehnt hatten. Zur Begründung erklärte das Gericht, das Recht, sich frei um ein Amt zu bewerben, wiege stärker als die von der Verfassung gesetzten Grenzen.

Frankreich/Privater Konsum Okt -1,9% gg Vm; -0,6% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Okt PROGNOSE +0,1% gg Vm; +1,5% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Sep rev +1,0% (vorl: +0,9%) gg Vm

Schweden Nov Verbrauchervertrauen 108,0 (Okt: 105,3)

Schweden Nov Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 103,8

Japan/Einzelhandelsumsatz Okt -0,2% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Okt -0,7% gg Vj

