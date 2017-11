Bad Marienberg - Im Jahr 2017 nutzten insgesamt 87% der Bevölkerung ab 10 Jahren in Deutschland das Internet, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das entsprach 64,5 Millionen Menschen.

