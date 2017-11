BASF-Capped Bonus-Zertifikate mit 5%-Chance in 13 Monaten

Für Anleger, die mit Hilfe von Capped-Bonus-Zertifikaten auf einen möglichst soliden Basiswert Jahresrenditen von mindestens 5 Prozent erzielen wollen, könnte ein Blick auf die als fair bewertet eingestufte und von vielen Experten zum Kauf empfohlene BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) einen Blick wert sein.

Ein Investment in Capped-Bonus-Zertifikaten bietet Anlegern auch bei nachgebenden Aktienkursen genau vordefinierte Renditechancen. Anderseits verzichten Zertifikateanleger auf das theoretisch unbegrenzte Gewinnpotenzial des Direktinvestments und die in Aussicht stehenden Dividendenzahlungen und akzeptieren darüber hinaus noch das Bonitätsrisiko des Emittenten. Dennoch kann für Anleger mit dem Wunsch nach Veranlagungsformen mit genau vorauskalkulierbaren Chance-/Risikoverhältnissen ein Investment in Bonus-Zertifikate sehr interessant sein.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 68 Euro

Das Goldman Sachs-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die BASF-Aktie mit der Barriere bei 68 Euro, Bonuslevel und Cap bei 100 Euro, BV 1, ISIN: DE000GD7NN80, Bewertungstag 21.12.18, wurde beim BASF-Kurs von 94,96 Euro mit 95,06 - 95,16 Euro gehandelt.

Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat am 28.12.18 mit dem Maximalbetrag von 100 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 13 Monaten einen Ertrag von 5,08 Prozent, wenn der Aktienkurs niemals um 28 Prozent auf 68 Euro oder darunter nachgibt. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat am Ende mit dem am Bewertungstag ermittelten Schlusskurs der BASF-Aktie, maximal mit 100 Euro, zurückbezahlt.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 68 Euro

Mit einem Zertifikat mit gleicher Barriere und höherem Bonus-Level und somit auch höherem Aufgeld lässt sich die Renditechance erhöhen. Das SG-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die BASF-Aktie mit der Barriere bei 68 Euro, Bonus-Level und Cap bei 102 Euro, BV 1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000SC6SHQ5, wurde beim BASF-Aktienkurs von 94,96 Euro mit 96,46 - 96,49 Euro taxiert.

Verbleibt der Kurs der Siemens-Aktie bis zum Bewertungstag oberhalb der Barriere, dann wird dieses Zertifikat am Laufzeitende mit 102 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 5,71 Prozent entspricht. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird auch die Rückzahlung dieses Zertifikates mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der BASF-Aktie erfolgen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der BASF-Aktie oder von Anlageprodukten auf die BASF-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de