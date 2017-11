Die europäischen Aktienmärkte waren in den vergangenen Jahren bei Investoren nicht sehr beliebt - abgesehen von Deutschland. Der Euro Stoxx 50 entwickelte schlechter als Dax und Dow Jones. Das könnte sich jetzt ändern.

Die Konjunktur im Euroland befindet sich endlich wieder in einer guten Verfassung. So gut wie aktuell lief es seit vielen Jahren nicht mehr. Das Momentum hat dabei jüngst zugenommen und sollte 2018 weiter an Breite gewinnen. Gleichzeitig stehen die Zeichen für das weltwirtschaftliche Wachstum auf Grün, so dass die Unternehmen in Europa auch im kommenden Jahr wieder deutlich besser verdienen sollten.

Weil auch die befürchteten neuen Krisen in Europa 2017 weitgehend ausgeblieben sind, steht der Kontinent heute - trotz der unklaren Regierungsbildungsaussichten in Deutschland - wirtschaftlich und politisch deutlich stabiler da als in den vergangenen Jahren, in denen ein Ende des Euro mehr als einmal diskutiert wurde.

Nach einem Jahrzehnt andauernder Underperformance gegenüber dem S&P 500 stehen ...

