Am Mittwoch sind die Ölpreise weiter gesunken. Besonders die jüngste Entwicklung der US-Ölreserven trug dazu bei. Im Laufe des Tages werden die offiziellen Daten erwartet und damit neue Impulse für den Rohstoffmarkt.

Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gesunken. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 63,17 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate ...

