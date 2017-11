Zürich - Der Chemiker Xile Hu erhält den Nationalen Latsis-Preis 2017. Xile Hu ist Professor für Chemie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL). Er wird für seine beeindruckende wissenschaftliche Laufbahn und seine herausragenden Forschungsarbeiten über das grundlegende Verständnis der Katalyse ausgezeichnet.

Xile Hu ist Experte für Katalyse, die Umwandlungen von Molekülen durch bestimmte Stoffe. Der Chemieprofessor hat bahnbrechende Studien über die Produktion von solaren Treibstoffen und die Synthese von chemischen Molekülen mit hohem Mehrwert durchgeführt. Der Latsis-Preis wird jedes Jahr vom Schweizerischen Nationalfonds im Auftrag der Internationalen Latsis-Stiftung verliehen.

Ein einzigartiger Ansatz

Der chinesische Wissenschaftler, der seit 2007 in der Schweiz lebt und arbeitet, hat das Labor für anorganische Synthese und Katalyse der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL) gegründet. Sein innovativer Forschungsansatz verbindet die Konzepte und Verfahren der drei unterschiedlichen Arten von Katalyse (homogene, heterogene und enzymatische Katalyse), die klassischerweise getrennt betrachtet werden. Dadurch entstand ein neuartiges Grundlagenverständnis, das innovative, leistungsfähigere Katalysatoren hervorbrachte.

"Mich hat weniger interessiert, was die einzelnen Katalysearten voneinander trennt, solange ein Verfahren funktioniert und interessante Ergebnisse liefert", sagt der Professor, der am Institute of Chemistry and Chemical Engineering der EPFL lehrt. "Ich versuche, stets etwas Neues oder Unvorhergesehenes in meine Forschung einzubringen, was aber nicht unbedingt sofort verständlich sein muss. Wissenschaftler wünschen sich, dass die Dinge logisch nachvollziehbar sind. Wer sich auf unbekanntes Terrain wagt oder Dinge tut, die als nicht machbar gelten, kann schon mal als leicht verrückt angesehen werden."

So hat der 39-Jährige im Rahmen seiner Forschung über solare Treibstoffe (heterogene Katalyse) versucht, Enzyme zu modellieren (enzymatische Katalyse). "Das hat zwar nicht funktioniert, aber wir haben dabei einen sehr guten neuartigen Katalysator entdeckt", erklärt der Preisträger. Die Hälfte der Forschungsteams von Xile Hu beschäftigt sich mit solaren Treibstoffen. "Mithilfe von Sonnenenergie stellen wir aus Wasser Wasserstoff her, denn dieser ist eine hervorragende Energiequelle", sagt der Absolvent der Universität Peking. "Diese Energie ...

