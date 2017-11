FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Vorgaben der Börsen aus Übersee haben dem deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte Rückendwind verliehen. Der Dax stieg im frühen Mittwochshandel um 0,68 Prozent auf 13 148,50 Punkte. An der Wall Street hatten die großen Börsenindizes am Vortag neue Höchstmarken erreicht.

Bei dieser Rekordjagd ließ sich die Wall Street auch von einem erneuten nordkoreanischen Raketentest nicht aufhalten. Für gute Laune sorgten Fortschritte bei der von US-Präsident Donald Trump geplanten Steuerreform. Die Börsen Asiens fanden mit Kursgewinnen in Japan und einigen Verlusten in China zwar keine einheitliche Richtung, doch hielt sich das Minus in Grenzen.

Beim Dax behalten die Anleger den Bereich um die 13 200 Punkte im Blick. Hier war der Index jüngst bei Erholungsversuchen abgeprallt.

Der EuroStoxx 50 gewann 0,53 Prozent auf 3602,66 Punkte. In der zweiten deutschen Börsenreihe legte der MDax um 0,92 Prozent auf 27 035,83 Zähler stärker zu. Der TecDax rückte um 0,41 Prozent auf 2572,84 Punkte vor.

Auch der Nordkorea-Konflikt kann Investoren bislang nicht beirren. Das Land hat seine bisher am weitesten reichende Interkontinentalrakete getestet, die möglicherweise bis in die USA fliegen kann. "Die Börsianer haben sich mittlerweile an das Risiko Nordkorea gewöhnt", stellt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest. Dieses Verhalten sei jedoch "extrem gefährlich". Nordkorea bleibe einer der großen Risikofaktoren für die Börsen, der Konflikt könne jederzeit eskalieren.

Bei den Einzelwerten profitierten Eon-Aktien von einem positiven Kommentar von Merrill Lynch. Die Investmentbank kürte die Aktie zu einem "Top Pick" für 2018, was den Kurs um 1,2 Prozent nach oben trieb.

VW-Aktien lagen im Dax vorn mit einem Plus von 2,2 Prozent. Manager und Betriebsräte des Autobauers wollen am Mittwoch mit Mitarbeitern über die Investitionspläne des Konzerns diskutieren. Der Konzern hatte unter anderem angekündigt, mehr Geld in die Entwicklung von Elektroautos stecken zu wollen.

Osram-Aktien lagen mit einem Plus von 3,3 Prozent vorne im MDax. Die Barclays Bank hat die Papiere von "Equal Weight" auf "Overweight" angehoben und das Kursziel auf 100 Euro nahezu verdoppelt. Mit seinen optoelektronischen Produkten könne der Lichtspezialist zu einem Hauptzulieferer für die Autoindustrie werden im Segment des autonomen Fahrens, argumentierten die Analysten.

Papiere von Nordex verteuerten sich um gut 4 Prozent. Der Hersteller von Windkraftanlagen hat aus den Niederlanden einen Auftrag für den Bau von 50 Turbinen erhalten. In den vergangenen Monaten hatte die Sorge, Nordex könne gegen größere Anbieter bei der Vergabe von Aufträgen ins Hintertreffen geraten, den Kurs belastet./bek/das

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0081 2017-11-29/09:51