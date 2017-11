Wie das Unternehmen vergangene Woche mitteilte, haben die Erlöse im 3. Quartal um 25,1 % auf 2,4 Mrd. € zugelegt. Für den entscheidenden Schub hat der Bereich Engineering Materials gesorgt. Hier sind die Einnahmen dank der Übernahme des Konkurrenten CHEMTURA um 36,6 % auf 351 Mio. € gestiegen. Aber auch das Wachstum in den übrigen Segmenten gab keinerlei Anlass zur Kritik. Fast überall stiegen die Umsätze prozentual zweistellig. Der klare strategische Fokus auf margenstarke Spezialchemie zahlt sich zunehmend aus und in der neuen Aufstellung ist LANXESS operativ sehr gut unterwegs. Besonders erfreulich: alle Regionen und alle Spezialchemie-Segmente verzeichnen deutliche Ergebniszuwächse. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 35 % auf 347 Mio. € zu. Kleiner Schönheitsfehler: Das Konzernergebnis ist wegen einmaliger Sonderaufwendungen - diese resultierten im Wesentlichen aus der Konsolidierung der Produktion von Schmierstoff-Vorprodukten und der damit verbundenen Beendigung der Produktion am Standort Ankerweg in Amsterdam - von 62 auf 55 Mio. € zurückgegangen. Bereinigt um diese Effekte ist es allerdings um 37,7 % auf 106 Mio. € gestiegen. LANXESS erhöhte die Ergebnisprognose: Der Vorstand stellt nun einen Rekordwert von 1,25 bis 1,3 Mrd. € für 2017 in Aussicht. Bislang hatte der Konzern mindestens 1,225 Mrd. € erwartet.



