Das Ölkartell Opec steht kurz davor, die vor einem Jahr vereinbarten Förderkürzungen erneut zu verlängern. Im Vorfeld schwärmt die Organisation vom großen Jubiläum. Doch ohne Nicht-Mitglied Russland geht nichts.

Für die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) kam der Durchbruch an einem heißen Tag Ende September 2016 in der algerischen Hauptstadt Algier: Im Rahmen des Internationalen Energieforums, einem globalen Energieministertreffen, einigten sich die ebenfalls oft hitzigen Gemüter des Ölkartells auf eine Förderkürzung. Sie wollten dem Ölpreisverfall endgültig ein Ende setzen. Der Absichtserklärung folgten Detailverhandlungen, das offizielle Abkommen am 30. November und schließlich folgten der Einigung zehn weitere Nicht-Opec-Partner, allen voran Russland.

Ein Jahr später, am Donnerstag dieser Woche, kommen die Opec-Ölminister erneut zum Treffen zusammen. In Wien wollen sie eine Verlängerung des Abkommens aushandeln. Zu Beginn der Woche heißt Opec-Generalsekretär Mohammed Barkindo die Kartellmitglieder mit säuselnden Worten willkommen: "Ich möchte jedem von Ihnen hier zum einjährigen Jubiläum des Zusammenarbeits-Abkommens gratulieren."

Die Opec habe geschafft, was ihre Kritiker nie für möglich gehalten hätten - sie halten sich tatsächlich an die vereinbarten Förderkürzungen. Ein Barrel (159 Liter) des Nordseeöls Brent kostet mit 63 Dollar so viel wie seit zwei Jahren nicht mehr. "Wir sind heute an einem Punkt, wo uns viele andere vor einem Jahr nicht gesehen hätten."

Was Barkindo ausspart: Auch er und die Opec haben vor einem Jahr nicht an ein solches Wiedersehen gedacht. Die Förderkürzungen waren ursprünglich auf sechs Monate beschränkt. Mittlerweile wurde das Abkommen bereits einmal verlängert, um eine weitere Ausdehnung wird die Opec allem Anschein nach nicht herumkommen. Das vermeintlich feierliche Jubiläum ist ein fragwürdiges.

Denn Anfang 2017 war der saudische Ölminister Khalid Al-Falih noch zuversichtlich, dass es keine Verlängerung geben würde. Er wirkte ...

