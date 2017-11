Der Bitcoin-Hype ist ungebrochen. In nur einem Monat ist die Kryptowährung Nummer 1 um weitere 85 Prozent auf jetzt 10.557 Dollar und eine Marktkapitalisierung von 181 Milliarden Dollar gestiegen. Doch es geht noch rasanter: Die mit einer Marktkapitalisierung von drei Milliarden Dollar vergleichsweise kleine Kryptowährung IOTA hat in vier Wochen 284 Prozent zugelegt. Alleine gestern stieg IOTA um über 50 Prozent. DER AKTIONÄR hatte bereits vor zwei Wochen in einem Exklusivinterview mit Bitcoin-Millionär Robert Küfner auf die neue Maschine-to-Maschine-Kryptowährung hingewiesen. Folgend das in Ausgabe 47/2017 erschiene Interview mit dem Nakamo.to-Gründer Robert Küfner.

