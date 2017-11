Liebe Trader,

Rohstoffe für die Herstellung von Batterien für Elektroautos sind begrenzt und nur wenige Unternehmen fördern diese - der Boom auf die zum Teil seltenen Erden hält an. Insbesondere das Unternehmen Millennial Lithium profitierte hiervon zuletzt stark und besitzt noch viel höheres Potenzial. Denn die kanadische Firma profitiert nicht nur von einer steigenden Nachfrage nach Lithium und Kobalt, sondern auch von eine Neubewertung der Ressourcen des Unternehmens in den Anden. Vor allem die ambitionierten Pläne Chinas eine Elektroautoquote einführen zu wollen, gepaart mit einer Offensive der Bundesregierung zur Förderung der E-Mobilität könnte die Nachfrage nach den Rohstoffen sowie der entsprechenden Aktie weiter befeuern. Gemessen an den noch auszubeutenden Vorkommen dürfte der faire Wert pro Aktie bei Millennial Lithium zwischen 3,00 und 4,00 Euro liegen!

Long-Chance:

Obwohl sich das Wertpapier von Millennial Lithium kurzzeitig noch in einer Konsolidierungsphase befindet und durch das Niveau von grob 2,80 Euro begrenzt wird, stehen die Chancen auf einen baldigen Ausbruch über 3,03 Euro recht günstig. Trotzdem sollten Anleger erst einen nachhaltigen Ausbruch über die Widerstandszone von 2,80 Euro abwarten, ehe über größere Long-Positionen auf eine weitere Wertsteigerung gesetzt wird. Abgesichert sollte ein Investment dann aber noch unterhalb von rund 2,40 Euro, da die Volatilität derzeit recht hoch ausfällt und schnell zu einem Knock-Out führen könnte. Merklich eintrüben dürfte sich das Chartbild kurzfristig darunter, Abgaben auf das Niveau von rund 2,00 Euro wären durchaus vorstellbar. Hierdurch würde allerdings auch der seit Anfang Oktober bestehende Aufwärtstrend gebrochen werden, was eine rasche Rückkehr auf frische Verlaufshochs merklich erschweren sollte.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 2,80 Euro

Kursziel: 3,03 / 3,50 / 3,70 Euro

Stopp: < 2,40 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,40 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Millennial Lithium Corp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 2,74 Euro; 09:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

