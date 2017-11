ADLER Real Estate AG begibt erstrangige unbesicherte Schuldverschreibungen zur Finanzierung des Rückkaufs von bestehenden besicherten Schuldscheindarlehen und zur weiteren Refinanzierung

DGAP-Ad-hoc: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe ADLER Real Estate AG begibt erstrangige unbesicherte Schuldverschreibungen zur Finanzierung des Rückkaufs von bestehenden besicherten Schuldscheindarlehen und zur weiteren Refinanzierung 29.11.2017 / 10:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation

gemäß Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

ADLER Real Estate begibt erstrangige unbesicherte Schuldverschreibungen zur Finanzierung des Rückkaufs von bestehenden besicherten Schuldscheindarlehen und zur weiteren Refinanzierung

Berlin, 29. November 2017 - Der Vorstand der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft (ISIN DE0005008007) hat heute vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von erstrangigen, unbesicherten Schuldverschreibungen nach New Yorker Recht in zwei Tranchen mit einem indikativen Volumen von mindestens 300 Mio. EUR pro Tranche beschlossen. Die Schuldverschreibungen werden in einem eintägigen Bookbuilding-Verfahren im Rahmen von Privatplatzierungen an qualifizierte Anleger außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S angeboten. Es wird kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen geben. ADLER beabsichtigt, die Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel im regulierten Markt der Irish Stock Exchange zu beantragen.

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 4 und 6 Jahren ausgegeben. Der Zinscoupon wird im Bookbuilding-Verfahren ermittelt.

Die Nettoerlöse aus der Ausgabe von Schuldverschreibungen sollen in erster Linie zur Finanzierung des Rückkaufs bestehender besicherter Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von bis zu rd. 700 Mio. EUR (einschließlich Vorfälligkeitsentschädigung, Bankgebühren und sonstiger Kosten) sowie zur weiteren Refinanzierung von Schulden verwendet werden mit dem Ziel, die wichtigsten Finanzkennzahlen von ADLER wie Fremdkapitalkosten und FFO zu verbessern.

Goldman Sachs International fungiert als Sole Global Coordinator und Deutsche Bank AG, Niederlassung London, Goldman Sachs International, J. P. Morgan Securities plc und Morgan Stanley & Co. International plc agieren als Joint Bookrunners für das Accelerated Bookbuilding. Die Deutsche Bank wurde zudem beauftragt, für ADLER im Zusammenhang mit dem Rückkauf der Schuldscheindarlehen zu handeln.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ADLER Real Estate AG findet nicht statt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in anderen Rechtsordnungen bestimmt, in der ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einer Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden.

Ihr Kontakt für Rückfragen:

Dr. Rolf-Dieter Grass Leiter Unternehmenskommunikation ADLER Real Estate AG Telefon: +49 (30) 2000 914 29 r.grass@adler-ag.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: ADLER Real Estate AG Joachimsthaler Straße 34 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 398 018 10 Fax: +49 30 639 61 92 28 E-Mail: info@adler-ag.com Internet: www.adler-ag.com

ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02 WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0 Indizes: SDAX, GPR General Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

