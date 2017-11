Berlin - Seit der Lancierung von Bond Connect im Juli dieses Jahres steht ausländischen Investoren Tür und Tor zum chinesischen Anleihemarkt offen, so die Experten von GAM.Das Programm ermögliche institutionellen Anlegern über eine Verbindung zwischen den Finanzinfrastrukturen auf dem Festland Chinas und in Hongkong an den jeweils anderen Anleihenmärkten zu handeln. Bond Connect stelle eine wichtige finanzielle Entwicklung für China dar, die auch für Anleger interessante Investmentchancen eröffne. "Chinas Anleihenmarkt ist riesig und das Wachstumspotenzial entsprechend groß. Ein geöffneter Markt könnte außerdem zur Aufnahme von chinesischen Anleihen in globale Anleihenindizes führen", sage Amy Kam, Investmentmanagerin im Fixed-Income-Team bei GAM.

