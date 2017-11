Frankfurt - Xetra-Gold (ISIN DE000A0S9GB0/ WKN A0S9GB), das europaweit führende mit Gold besicherte Wertpapier, feiert 10. Geburtstag, so die Deutsche Börse AG.Zu diesem Anlass sei der Handel an der Frankfurter Börse heute mit dem Läuten der Börsenglocke eröffnet worden. Nach einem zuletzt deutlichen Anstieg der Goldnachfrage von privaten wie institutionellen Investoren seien aktuell mehr als 170 Tonnen Xetra-Gold im Wert von über 6 Milliarden Euro im deutschen Zentraltresor für Wertpapiere in Frankfurt eingelagert. Zu Jahresbeginn 2016 habe der Bestand noch bei 59,25 Tonnen gelegen.

