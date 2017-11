Zürich (ots) -



Die bisherigen IAB Kategorien «Performance» und «Branding» wurden

grundlegend überarbeitet und heissen nun «Data & Technology driven

Campaigns» und «Digital Media Campaigns». Neu qualifiziert sich der

jeweilige Gewinner direkt für eine Einreichung bei den Cannes Lions.

Die Best of Swiss Web GmbH und die IAB Switzerland Association (IAB),

der Branchenverband für Digitales Marketing arbeiten in diesen beiden

Kategorien neu mit Leadings Swiss Agencies (LSA), dem Verband der

führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz, zusammen.



Die Umstrukturierung der zwei Kategorien umfasst die

Award-Kriterien, die Beurteilungspunkte sowie den Gegenwert für die

Gewinner. Denn die beiden Kategoriengewinner qualifizieren sich

direkt für eine Einreichung bei den Cannes Lions. Die Cannes Lions

Awards sind weltweit bekannt und prämieren die kreativsten Arbeiten.

Mit dem Gewinn eines Cannes Lions Awards gehören die Prämierten zu

der kreativen Elite der Welt. Die Auszeichnung mit einem Löwen ist

der ultimative Nachweis für erfolgreiche Marketingkommunikation. Die

Einreichungsgebühr für die Gewinner wird von der IAB und dem LSA

gesponsert. Ein Expertenrat der beiden Verbände begleitet zudem die

Gewinner der neuen Kategorien bei der richtigen Einreichung für

Cannes und organisieren einen Workshop zur Vorbereitung der

Case-Adaptionen. So wird sichergestellt, dass bestmögliche

Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Cannes Teilnahme geschaffen

werden.



Die beiden neuen Best of Swiss Web-Kategorien der IAB und der LSA

werden in Detail wie folgt aussehen:



/Data & Technology driven Campaigns (Cyber Selection)



In dieser Kategorie werden Kampagnen beurteilt, welche sich im

Wesentlichen über den Einsatz technologischer Faktoren und Daten

auszeichnen. Dabei wird insbesondere auf das Zusammenspiel von

generierten oder vorhandenen Daten, der entsprechenden Technologie

zur Aussteuerung der Werbung und der Erreichung von Zielvorgaben

fokussiert.



/Digital Media Campaigns (Cyber Selection)



In dieser Kategorie wird beurteilt wie das Zusammenspiel der

kreativen Idee, der Medialeistung und dem Mitteleinsatz der

eingereichten Kampagnen funktioniert. Dabei spielen Budgetgrössen

oder Marke keine entscheidende Rolle. Viel wichtiger ist dabei die

vorhandene kreative Leistung in Verbindung mit der effektiven

Mediaexzellenz. Hier zählt insbesondere der Umgang mit der

Zielsetzung, das Endresultat sowie der Grad an Innovation.



Die wichtigsten Beurteilungskriterien der Jury für die beiden

neuen Kategorien sind auf der Website von Best of Swiss Web

aufgeschaltet. Ebenso kann man auf www.bestofswissweb.ch bis zum 22.

Januar 2018 Projekte einreichen. Die Preisverleihung findet

anlässlich der grossen Award Gala am 12. April 2018 in der Samsung

Hall in Zürich Stettbach statt.



/Hintergrund Best of Swiss Web



Best of Swiss Web wurde 2001 gegründet und ist eine Initiative der

simsa (Swiss Internet Industry Association) und der Netzmedien AG,

dem führenden Fachmedienunternehmen für ICT, Web, Telekommunikation

und Unterhaltungselektronik der Schweiz. Ziel von Best of Swiss Web

ist die Förderung von Transparenz und Qualitätsstandards in der

Schweizer Digital- und Kommunikations-Branche sowie das Angebot von

attraktiven Networking-Gelegenheiten. Kernthema von Best of Swiss Web

ist der Einsatz von Web- und Mobil-Technologien. An der jährlichen

Preisverleihung treffen sich die Gewinner von Best of Swiss Web mit

den wichtigen Auftraggebern und Auftragnehmern zum Feiern und

Networken.



