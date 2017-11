Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) gibt bekannt, dass das US-Justizministerium das

vorgeschlagene OneStimSM Joint Venture zwischen Weatherford und

Schlumberger Ltd. genehmigt und eine vorzeitige Beendigung der

Wartezeit gemäß Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976

gewährt hat, was den Weg für das Closing im vierten Quartal 2017

ebnet.



OneStim wird nach dem Closing Komplettierungsprodukte und

-dienstleistungen für die Entwicklung unkonventioneller

Ressourcengebiete auf den Landmärkten der USA und Kanadas

bereitstellen und eines der breitesten

Multistage-Komplettierungsportfolios im Markt in Kombination mit

einer der größten Hydraulic Fracturing-Flotten der Branche bieten.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über

das OneStim Joint Venture und Weatherford. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen betreffen unter anderem das Joint Venture und die Strategien

und Prioritäten von Weatherford und sind im Allgemeinen mit den

Worten "glauben", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen",

"vorausblicken", "budgetieren", "beabsichtigen", "Strategie", "Plan",

"Leitlinie", "können", "sollen", "könnten", "werden", "würde",

"wird", "wird weiterhin", "wird wahrscheinlich dazu führen", und

ähnlichen Begriffen gekennzeichnet, obwohl nicht alle

zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe

enthalten. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten

und Erwartungen von Weatherford und unterliegen nennenswerten

Risiken, Annahmen und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse

von Weatherford oder des Joint Venture können, sollten eines oder

mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten eintreten oder sich die

zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen, von diesen

abweichen. Die Leser werden auch darauf hingewiesen, dass

zukunftsgerichtete Aussagen nur Vorhersagen sind und wesentlich von

den tatsächlichen zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen abweichen

können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zudem durch die

Risikofaktoren beeinflusst, die im Jahresbericht des Unternehmens auf

Formular 10-K für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr, in

den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q und in

anderen, von Zeit zu Zeit vom Unternehmen bei der Securities and

Exchange Commission eingereichten Dokumenten beschrieben sind. Wir

verpflichten uns in keiner Weise zur Aktualisierung oder Korrektur

zukunftsgerichteter Aussagen aufgrund neuer Informationen,

zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände, soweit dies nicht

gemäß bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen erforderlich ist.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 90 Ländern tätig, verfügt über ein Netzwerk mit ca.

860 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und

Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt rund

29.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter

www.weatherford.com. Sie können sich mit Weatherford auch auf

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/weatherford), Twitter

(https://twitter.com/weatherfordcorp), YouTube

(https://www.youtube.com/user/weatherfordcorp) und Facebook

(https://www.facebook.com/WeatherfordCorp) verbinden.



Ansprechpartner bei Weatherford

Christoph Bausch - Executive Vice President und Chief Financial

Officer

Tel: +1 713.836.4615



Karen David-Green - Vice President Investor Relations, Marketing &

Communications



Tel: +1 713.836.7430



