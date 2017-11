29.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Bank (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Vorstandserweiterung in der Erste Bank Oesterreich ab 1. Jänner 2018 Bernhard Spalt übernimmt Risikomanagement, Claudia Höller wird neben ihrer Funktion als CFO der Erste Bank Oesterreich das strategisch wichtige, gruppenweite Projekt Datenqualität leiten Bernhard Spalt (Jahrgang 1968) ist seit 1991 in der Erste Bank tätig und war bereits von 2006 bis 2012 Risikovorstand der Erste Group Bank AG. Danach arbeitete er in dieser Position für drei Jahre in der Erste Bank Hungary und von 2015 bis Ende 2017 in der...

