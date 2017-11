BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 28-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 28/11/2017 IE00B88D2999 22767 GBP 5086246.988 223.4043566 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 28/11/2017 IE00B7VB3908 402891 GBP 6381993.78 15.84049726 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 28/11/2017 IE00B7SD4R47 150027 EUR 34879362.47 232.4872354 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 28/11/2017 IE00B8JF9153 1544419 EUR 10889505.32 7.050875 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 28/11/2017 IE00B878KX55 32375 EUR 9145355.809 282.4820327 Daily ETP



Boost ShortDAX 28/11/2017 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 6880454.637 6.2291418 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 28/11/2017 IE00B7Y34M31 84314 USD 48024881.64 569.5955789 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 28/11/2017 IE00B8K7KM88 6700940 USD 46307542.1 6.9106039 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 28/11/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 9618202.751 1027.915224 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 28/11/2017 IE00B8VZVH32 7067097 USD 22108552.9 3.1283783 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 28/11/2017 IE00B7ZQC614 139497567 USD 133913842.1 0.9599726 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 28/11/2017 IE00B7SX5Y86 1063153 USD 53038663.3 49.8880813 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 28/11/2017 IE00B8HGT870 577848 USD 13806283.44 23.8925867 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 28/11/2017 IE00B6X4BP29 38475 USD 4049238.665 105.2433701 Daily ETP



Boost Copper 3x 28/11/2017 IE00B8JVMZ80 88513 USD 2130669.924 24.0718304 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 28/11/2017 IE00B8KD3F05 54997 USD 3294223.483 59.8982396 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 28/11/2017 IE00B8VC8061 209490576 USD 55716846.81 0.2659635 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 28/11/2017 IE00B76BRD76 341782 USD 11891291.17 34.7920346 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 28/11/2017 IE00B7XD2195 4741197 USD 16444236.82 3.4683724 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 28/11/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 1671295.131 99.9877434 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 28/11/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2252631.676 40.09668345 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 28/11/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2452809.226 65.64105297 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 28/11/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 422410.5561 160.795796 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 28/11/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20738261.37 53.25764679 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 28/11/2017 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1882351.736 216.7109988 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 28/11/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 254804290.3 4947.656122 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 28/11/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 163200064.5 20049.14797 Daily ETP



Boost Palladium 28/11/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 874893.8614 47.0752683 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 28/11/2017 IE00B94QLN63 9471 USD 1420496.38 149.98378 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 28/11/2017 IE00B94QL251 4863 USD 637930.4097 131.1804256 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 28/11/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 237925.7974 4.2523958 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 28/11/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 358897.149 69.0186825 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 28/11/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 636279.0097 86.053423 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 28/11/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 506553.9084 85.0350694 Daily ETP



Boost Silver 2x 28/11/2017 IE00B94QL921 3015 USD 185289.7215 61.4559607 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 28/11/2017 IE00B94QL699 14638 USD 654666.5892 44.723773 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 28/11/2017 IE00B873CW36 5280195 EUR 51679734.84 9.7874671 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 28/11/2017 IE00B8NB3063 410078 EUR 37729270.68 92.005108 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 28/11/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1717146.295 134.3619949 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 28/11/2017 IE00BKS8QM96 281001 EUR 13620639.25 48.4718533 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 28/11/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 981424.2136 134.4416731 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 28/11/2017 IE00BKS8QN04 1328259 EUR 73916454.71 55.6491277 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 28/11/2017 IE00BKT09479 821 GBP 115732.0878 140.9647842 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 28/11/2017 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8043369.413 50.14444411 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 28/11/2017 IE00BKT09032 2500 USD 266050.9828 106.4203931 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 28/11/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10416796.58 78.7891823 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 28/11/2017 IE00BLS09N40 611576 EUR 22822572.69 37.3176395 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 28/11/2017 IE00BLS09P63 311820 EUR 5394703.245 17.3006967 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 28/11/2017 IE00BLNMQS92 36341 EUR 3651177.726 100.46993 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 28/11/2017 IE00BLNMQT00 83136 EUR 3628652.314 43.6471843 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 28/11/2017 IE00BVFZGC04 189808 USD 3413296.404 17.9828901 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 28/11/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1008874.376 91.0783042 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 28/11/2017 IE00BVFZGG42 18385 USD 626096.8288 34.0547636 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 28/11/2017 IE00BVFZGH58 8560 USD 476094.1708 55.6184779 Short Daily ETP



Boost Brent 28/11/2017 IE00BVFZGD11 364613 USD 7510536.448 20.5986524 Oil ETC



Boost Gold 28/11/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2935611.708 26.4784402 ETC



Boost Natural Gas 28/11/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 980687.2227 22.4151956 ETC



Boost BTP 10Y 5x 28/11/2017 IE00BYNXNS22 173650 EUR 7284505.027 41.9493523 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 28/11/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 2868929.817 48.0751025 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 28/11/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1514862.635 78.6778142 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 28/11/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 532026.0087 71.9440174 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 28/11/2017 IE00BYNXPM00 19682 EUR 1854085.228 94.2020744 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 28/11/2017 IE00BYTYHS72 149399 USD 6365699.875 42.6087181 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 28/11/2017 IE00BYTYHR65 336057 USD 5762494.728 17.147373 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 28/11/2017 IE00BYTYHN28 24542 USD 6231653.745 253.9179262 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 28/11/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 263233.9754 23.9303614 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 28/11/2017 IE00BYTYHQ58 34716784 USD 6662140.435 0.1918997 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 28/11/2017 IE00BYMB4Q22 84634 EUR 12892209.04 152.3289581 ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R43



Copyright RTT News/dpa-AFX