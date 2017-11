Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt setzt seine Aufwärtsbewegung vom Vortag zur Wochenmitte fort. Der Leitindex SMI stieg gleich im frühen Handel auf ein neues Jahreshoch, gab die Gewinne dann aber teilweise wieder ab. Zuvor waren sowohl in Asien als auch in den USA die Aktienmärkte gestiegen. In New York hatte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...