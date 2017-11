HAMBURG (dpa-AFX) - Der schwächelnde Windanlagenbauer Nordex hat einen Großauftrag an Land gezogen. Der Energiekonzern Vattenfall bestellte bei dem Unternehmen 50 Turbinen für einen Onshore-Windpark in den Niederlanden, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Insgesamt sollen die Turbinen eine Nennleistung von 180 Megawatt liefern. Der Aufbau der Anlagen soll ab März 2019 starten und noch im gleichen Jahr abgeschlossen werden. Je Megawatt installierter Leistung in Windparks an Land rechnen Experten mit bis zu rund einer Million Euro an Investitionsvolumen. Die Nordex-Aktien kletterten am Vormittag um rund 3,6 Prozent./men/oca

