Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Karton- und Verpackungsherstellers Mayr-Melnhof von 124 auf 130 Euro erhöht. Allerdings wurde das Anlagevotum von "Accumulate" auf "Hold" gesenkt.

Am Mittwochvormittag tendierten Mayr-Melnhof an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,16 Prozent bei 122,00 Euro.

