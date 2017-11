Stadtlohn - Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) notierte gestern Morgen im Bereich der 2.602/2.598 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de". Der Index habe sich gestern weiter nach Norden schieben können. Er habe problemlos die 2.615/17 Punkte überwinden und sich bis in den späteren Handel an die 2.627 Punkte schieben können.

