Stadtlohn - Gold konnte gestern keinen Ausbruch schaffen, so die Experten von "day-trading-live.de". Wie bereits am Vortag sei der Tagesschluss über der 1.291 und unter der 1.295 gewesen, damit sei der Tag gestern als neutral zu bewerten. Tageshoch/ Tagestief/ Range 28.11.2017: 1.297,3/ 1.290,7/ 6,6 Vortag: 1.299,1/ 1.286,7/ 12,4 Abgleich der Range: erwartet/ Ist: Hoch: 1.296,6/ 1.297,3 Tief: 1.282/ 1.290,7 Chartcheck: Die Bullen würden weiter am Steuer bleiben.

