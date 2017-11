Hamburg - Die gesamte Handelswoche war durch die neue politische Konstellation in Deutschland geprägt, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG. Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kurzzeitig einen deutlichen Verlust verzeichnet habe, habe er das Scheitern der Koalitionsverhandlungen insgesamt gut verkraftet und die Woche sogar mit einem leichten Plus von 0,51% geschlossen.

