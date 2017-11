FRANKFURT (Dow Jones)--Axel Springer stellt mit zwei weiteren Anteilseignern 40 Millionen Dollar für den Ausbau von Group Nine Media zur Verfügung, einem US-Betreiber von digitalen Videoplattformen. Mit dem Geld soll das Angebot an Inhalten auf den vier Plattformen erweitert werden. "Group Nine hat sich zum Start im letzten Jahr ambitionierte Ziele gesetzt und dennoch alle Erwartungen übertroffen", erklärte Jens Müffelmann, President Axel Springer USA und CEO Axel Springer Digital Ventures.

Mit der neuen Finanzierungsrunde wolle man das Wachstum nun beschleunigen. Neben dem deutschen Medienkonzern beteiligen sich daran auch die anderen Hauptinvestoren Discovery Communications und Lerer Hippeau. Group Nine Media war vor gut einem Jahr durch die Zusammenführung der Plattformen The Dodo, NowThis, Thrillist und Seeker entstanden. Die Plattformen wenden sich mit ihren Videos an 18- bis 34-Jährige und verzeichnen mehr als 5 Milliarden Video-Aufrufe monatlich.

Wieviel Geld Axel Springer alleine investiert, verriet das Unternehmen auch auf Nachfrage nicht. Man bleibe zweitgrößter Investor, hieß es lediglich. Im vergangenen Jahr hatten die Berliner ihre Plattformen NowThis und Thrillist eingebracht, während Discovery Communications 100 Millionen Dollar beisteuerte.

