Essen - Bei seinem Auftritt vor dem Senat hinterließ Jerome Powell nicht den Eindruck, er würde die FED-Politik umkrempeln wollen, so die Analysten der National-Bank AG.Das sei auch nicht erwartet worden. Vielmehr sehe alles nach Kontinuität aus. Der Bilanzabbau werde weitergehen, der Leitzinszyklus fortgesetzt. Dass er einer maßvollen Reduzierung der Regulierungslast des Finanzdienstleistungssektors positiv gegenüber stehe, sei ebenfalls bereits bekannt gewesen. Vermutlich würden vor allem kleinere Institute entlastet. Das wäre durchaus ein Schritt, für den es breiten Konsens gebe. Ähnliches werde ja auch in Europa immer wieder diskutiert. Insgesamt habe die Anhörung also nichts Neues gebracht. Die Investoren müssten keine Verwerfungen durch die Geldpolitik der FED fürchten.

