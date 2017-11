Linz - Die Devisenmärkte scheinen einen FED-Zinsschritt im Dezember 2017 bereits in den EUR/USD-Kursen eingepreist zu haben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dennoch habe sich der Euro in der jüngsten Vergangenheit erholen und Kursanstiege bis über EUR/USD 1,1950 in Angriff nehmen können. Neben positiven Daten in der Eurozone, liege das insbesondere an den Sorgen der FED-Währungshüter, über eine nicht nachhaltig anziehende US-Inflation. Diese könnten eine Abwärtsrevision der langfristigen Zinserwartungen zur Folge haben. Sollte der morgen zur Veröffentlichung anstehende PCE Index - eine Inflationskennzahl in den USA - enttäuschen, würde dies den US-Dollar vermutlich schwächen. Die gestrige Anhörung des designierten FED-Chefs Jerome Powell im US-Senat lasse sich als "Bekenntnis" zur bisherigen FED-Geldpolitik zusammenfassen. Wie wir gestern bereits angenommen haben, könnte Powell die Politik der langsamen Zinserhöhungen von Yellen fortsetzen, so die Oberbank. (29.11.2017/alc/a/a)

