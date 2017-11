Die extremen Bevölkerungsprognosen für Sahel-Afrika im Jahre 2100 werden nicht eintreffen, sagt Demograf Reiner Klingholz. Entweder wird es zu Katastrophen kommen - oder Afrika findet dank Bildung den Entwicklungspfad.

WirtschaftsWoche: Die öffentliche Aufmerksamkeit für die so genannte Bevölkerungsexplosion war in den 70er und 80er Jahren deutlich größer als heute - obwohl auch Europa die Folgen in Form von Migration deutlicher erfährt als damals. Woran liegt es?Reiner Klingholz: Seit dieser Zeit hat sich die Wachstumsrate der Menschheit halbiert, auch die Kinderzahlen je Frau sind im weltweiten Schnitt von etwa 5 auf 2,5 gesunken. Das hört sich nach Entwarnung an und ist ja auch die Folge einer positiven sozioökonomischen Entwicklung in den meisten Ländern der Welt. Dabei unterliegen wir aber einem simplen mathematischen Denkfehler: Das halbierte Wachstum findet heute auf Basis der doppelten Zahl an Menschen statt, weshalb pro Jahr fast genauso viele neue Erdenbürger hinzukommen wie vor 40, 50 Jahren. Die zusätzliche Herausforderung, diese Menschen zu versorgen, ist heute genauso hoch wie vor einem halben Jahrhundert. Das Besondere dabei ist, dass dieses Wachstum praktisch nur noch in den ärmsten Ländern stattfindet, welche die Versorgung der Menschen - mit Nahrung, Trinkwasser, Infrastrukturen, vor allem mit Jobs - schon heute nicht garantieren können.

Die Bevölkerungsprognosen für Afrika südlich der Sahara sind extrem. Könnte der Kontinent die 3,5 Milliarden Menschen, die manche Demografen bis 2100 vorhersagen, auch nur ansatzweise versorgen?Die Urheber dieser Prognosen wissen vermutlich selbst, dass diese Unfug sind. Für ein Land wie Niger, am trockenen Südrand der Sahara gelegen, stünden demnach bis 2100 über 200 Millionen Einwohner in Aussicht, knapp zehnmal mehr als heute. Die gängige Wirtschaftsform dort ist aber die Subsistenz- und Nomadenwirtschaft, von der vielleicht zehn Millionen gut leben könnten. Sollte das Bevölkerungswachstum wie in diesen Prognosen angenommen, anhalten, müssen Abermillionen Niger verlassen oder sie gehen an fürchterlichen Katastrophen zugrunde. So schlimm muss es aber nicht kommen: Im besten Fall käme das Land auf den Pfad der Entwicklung, dann sinken die Kinderzahlen ...

