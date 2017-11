Bildung sollte absolute Priorität in der Entwicklungszusammenarbeit erhalten, fordert das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Besonders dramatisch ist die Lage in der Sahel-Zone.

Afrika ist ins Zentrum der politischen Debatten gerückt - nicht nur heute zum Beginn des EU-Afrika-Gipfels in Abidjan, Elfenbeinküste. So wenig präsent der Kontinent in den geistigen Landkarten von Investoren auch sein mag - seine Bedeutung für die Regierungen der Länder, die Ziel einer wachsenden Zahl afrikanischer Einwanderungswilliger sind, steigt.

Umso größer wird damit nicht nur bei einer Kanzlerin, die die "Bekämpfung von Fluchtursachen" zu einem ihrer großen Ziele erklärt, wohl auch das Interesse an Antworten auf die Frage sein, wie das denn zu machen sei. Eine entschiedene Antwort bietet nun pünktlich zum Gipfel das "Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung". Sie lautet: Kurzfristig sind die Möglichkeiten begrenzt, aber langfristig ist eine bessere Bildung der afrikanischen Bevölkerung die zentrale Aufgabe.

Der Direktor des Berlin-Instituts, der Bevölkerungsforscher Reiner Klingholz, hat der Kanzlerin eine Studie mit auf die Reise nach Afrika gegeben, die Bildung als entscheidenden Hebel der Entwicklungspolitik ausmacht. Die Diagnose von "Education first!" ist zunächst eher deprimierend: In den französischsprachigen Ländern der Sahel-Zone unmittelbar am Südrand der Sahara verbinden sich extremes Bevölkerungswachstum, stagnierende Volkwirtschaften und katastrophaler Bildungsstand zu einem Teufelskreis, der durch Islamismus und politische Instabilität noch zusätzlich angeheizt wird.

In Niger (Platz 187 von 188 auf der HDI-Entwicklungsrangliste) bekommen Frauen im Schnitt 7,15 Kinder, von denen mehr als die Hälfte nie eine Schule besuchen. Mit einem BIP pro Kopf von 978 US-Dollar ist es selbst für afrikanische Verhältnisse besonders arm. In den anderen Sahel-Ländern Senegal, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Tschad, sieht es nur wenig besser aus. Auch in Nigeria, dem mit 5.867 Dollar BIP pro Kopf deutlich wohlhabenderen, bevölkerungsreichsten Land Afrikas (190 Millionen Einwohner), konnten 2015 in den nördlichen Regionen zwischen 54 und 75 Prozent der Frauen und 17 bis 48 Prozent der Männer nicht lesen und schreiben.

Gründe für die Bildungsmisere sind vielfältig

In allen genannten Ländern gingen im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...