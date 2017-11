Vorläufige Inflationsdaten aus Deutschland werden vermutlich die Kursrichtung des Euros bestimmen DoE-Bericht zu den amerikanischen Öllagerbeständen könnte vor der OPEC-Sitzung nochmal für Volatilität am Markt sorgen Einige Reden von Zentralbankmitgliedern stehen auch heute auf der Agenda

Zusammenfassung:Vorläufiger Verbraucherpreisindex aus Deutschland sollte das Schlüsselereignis für Devisenhändler sein, da der Mangel an unmittelbarem Inflationsdruck die EZB davon abhält, ihre Geldpolitik zu straffen und die Marktzinsen niedrig zu halten. Darüber hinaus wird der DoE-Bericht zu den amerikanischen Öllagerbeständen die letzte wichtige Veröffentlichung vor dem OPEC-Treffen sein. Der Rest des Kalenders am Mittwoch ist ebenfalls interessant, da wir die zweite BIP-Veröffentlichung aus den USA erhalten, außerdem wird Yellen von der Fed und Carney von der BoE heute Nachmittag sprechen. 9:00 Uhr - Spanien, vorläufiger VPI für November: Vielleicht ist es nicht das wichtigste Ereignis des Tages, aber die Veröffentlichungen aus Spanien sollten Erwartungen an die deutschen VPI setzen. Prognostiziert wird ein ...

