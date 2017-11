Aixtron, Evotec und Wirecard zum Discount!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Der TecDAX notiert auf einem mehrjährigen Höchststand. Allein im laufenden Jahr legte das Aktienbarometer über 40 Prozent zu. Zu den stärksten Titeln zählten dabei die Anteilsscheine von Aixtron, Evotec und Wirecard. Die beiden erstgenannten zeigen seit einigen Handelstagen Schwächen. Wirecard markiert derweil ein Allzeithoch nach dem anderen. Statt eines Direkteinstiegs in die jeweilige Aktie, lohnt es möglicherweise über ein Discount-Zertifikat nachzudenken. Die Abschläge sind relativ hoch.

Discount-Zertifikate

Discount-Zertifikate notieren mit einem Abschlag gegenüber der Aktie. Bei dem Wertpapier auf Aixtron liegt der Discount aktuell beispielsweise bei 12,9 Prozent. Damit ist das Anlagerisiko geringer als bei Direkteinstieg. Im Gegenzug ist jedoch die Teilnahme an einer Aufwärtsbewegung beschränkt. Im Fall von Aixtron liegt das Cap (obere Kursgrenze) im Bereich des aktuellen Aktienkurses bei EUR 13,50. Notiert die Aktie am finalen Bewertungstag am 22.06.2018 bei EUR 13,50 oder darüber, erhalten Inhaber des Papiers diesen Betrag ausbezahlt. Aktuell notiert das Discount-Zertifikat bei EUR 11,71.

Liegt der Aktienkurs am Stichtag unterhalb des Cap-Levels fällt die Rückzahlung entsprechend geringer auf. Unterhalb des Kaufpreises von EUR 11,71 erleiden Anleger Verluste. Diese Produkte eignen sich in erster Linie für Anleger, die nur noch von beschränktem Aufwärtspotenzial ausgehen.

Discount Zertifikate für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung der Aktie.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Cap in EUR Discount in % finaler Bewertungstag Aixtron HW4UGA 11,71 13,50 12,9 22.06.2018 Evotec HW41Y1 10,90 13,00 16,6 22.06.2018 Wirecard HW4UGY 80,28 90,00 10,6 22.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.11.2017; 9:34 Uhr

