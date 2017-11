Zürich (ots) - Im dritten Quartal 2017 stagnieren die Umsätze im

Schweizer Bauhauptgewerbe. Dank den ersten beiden, relativ starken

Quartalen liegen die Umsätze in den ersten neun Monaten dennoch vier

Prozent höher als im Vorjahr. Dies geht aus der neusten

Quartalsstatistik des Schweizerischen Baumeisterverbands hervor.



Das Baujahr 2017 ist geprägt von einer gewissen Stabilität. Das

Bauhauptgewerbe hat in den ersten neun Monaten 15.4 Mrd. Franken

umgesetzt, 4.0% mehr als im Vorjahr. Im dritten Quartal steigen die

Umsätze aber nicht mehr, und der Arbeitsvorrat geht leicht zurück.



Risiken im Wohnungsbau steigen



Seit einigen Jahren werden mehr neue Wohnungen gebaut als

nachgefragt, die Leerstände steigen. Beim gegenwärtigen

Bevölkerungswachstum - deutlich tiefer als noch vor ein paar Jahren -

gibt es schlicht eine zu geringe Nachfrage für die etwa 50'000

Wohneinheiten, welche in letzten Jahren jährlich neu erstellt worden

sind. Irgendwann wird die Wohnbautätigkeit schrumpfen - je länger die

Korrektur auf sich warten lässt, desto deutlicher dürfte sie

ausfallen. Kurzfristig stützen die tiefen Renditen auf den

Finanzmärkten aber den Mietwohnungsbau - für Investoren sind

Immobilien immer noch eine attraktive Alternative zu Anleihen oder

Aktien. Die Baubewilligungszahlen deuten dennoch darauf hin, dass der

Markt reagiert: Es werden zwar nur unwesentlich weniger Wohnungen

geplant, jedoch sind diese im Durchschnitt kleiner und günstiger als

in letzter Zeit. Der Schweizerische Baumeisterverband geht daher

davon aus, dass die Umsätze im Wohnungsbau bereits 2018 leicht

zurückgehen werden.



