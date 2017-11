Der DAX eröffnet am Mittwoch mit einem deutlich Plus - zeitweise schnuppert der deutsche Leitindex an der Marke von 13.200 Punkten. Für positive Stimmung sorgt ausnahmsweise Donald Trump, dessen Steuerreform eine wichtige Hürde gemeistert hat. Doch mittlerweile ist ein Teil der Gewinne verpufft - war's das schon wieder?

